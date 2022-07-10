Начали отходить с позиций: на Донетчине россияне разбомбили батальон “ДНР”

Июль, 10 в 12:15

Российские оккупанты разбомбили 2 батальон первого армейского корпуса “народной милиции ДНР”, который воюет в составе армии РФ в Донецкой области.

Это стало известно из перехваченного разговора россиян, который обнародовала СБУ. Оккупанты пытались скрыть этот инцидент. Но мобилизованные из так называемых Л/ДНР и так догадываются, что их используют как пушечное мясо.

— Ребята стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ничего. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли, молчали и стали отходить. Попали на россиян. Россияне их разбили. Вот тебе и армия, – рассказывает один из боевиков “ДНР”, которого также мобилизовали на войну против Украины.

Точную цифру потерь в результате инцидента со стороны российской армии не называют.

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Между тем в Генштабе сообщают, что с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 37 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.