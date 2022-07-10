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Факты / Украина

Резников объяснил, почему ПРО Железный купол не подходит Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Резников объяснил, почему ПРО Железный купол не подходит Украине

Израильская система противоракетной обороны Железный купол не подходит Украине, так как не способна останавливать баллистические и крылатые ракеты, которыми Россия обстреливает нашу страну.

Об этом во время выступления в рамках бизнес-конференции на платформе Forbes заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Он отметил, что эта ПРО создана для защиты от медленных на низких высотах снарядов с легким поражением.

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— Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название Железный купол, но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. Железный купол сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет Железный купол не защищает, — сообщил Резников.

По его мнению, Украине нужно развивать собственную систему ПВО или получить ее от западных партнеров.

— Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма, — добавил Резников.

Фото: Getty Images

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