Резников объяснил, почему ПРО Железный купол не подходит Украине

Июль, 10 в 0:02

Израильская система противоракетной обороны Железный купол не подходит Украине, так как не способна останавливать баллистические и крылатые ракеты, которыми Россия обстреливает нашу страну.

Об этом во время выступления в рамках бизнес-конференции на платформе Forbes заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что эта ПРО создана для защиты от медленных на низких высотах снарядов с легким поражением.

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— Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название Железный купол, но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. Железный купол сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет Железный купол не защищает, — сообщил Резников.

По его мнению, Украине нужно развивать собственную систему ПВО или получить ее от западных партнеров.

— Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма, — добавил Резников.

Фото: Getty Images