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Факты / Украина

Реки на улицах Мариуполя: как оккупанты “дали воду” в городе

Валентина Летяк, редактор ленты
Маріуполь без води

Российские оккупанты из-за резонанса с отключением водоснабжения в Мариуполе накануне “дали воду”, но она появилась не в кранах, как должно быть, а в виде фонтанов и рек на улицах города.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Учитывая качество “ремонта” – не сюрприз. Вместо замены километров труб устанавливать тысячи хомутов – результат будет одинаковый. Фонтаны и реки вместо напора в кранах, – рассказал он, как россияне ремонтировали поврежденные трубы.

Он также показал на фото, как выглядит “ремонт водопровода в Мариуполе”, а на видео — его последствия.

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На снимке видно, что новый хомут установлен на ржавую трубу.

Несколько дней назад р оссияне полностью остановили водоснабжение в захваченном Мариуполе, объяснив это так называемыми ремонтными работами.

Настоящая причина в том, что электросети города не выдержали сильную жару. Даже работа единственной насосной станции невозможна из-за обесточивания.

Фото: Петро Андрющенко

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