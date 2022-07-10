Июль, 10 в 6:47

Российские власти хотят аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

“Власть” Харьковской области, которую поддерживает Россия, заявила, что этот регион является “неотделимой частью российской земли”, указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

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Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из Харьковского герба XVIII ст.

– Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывают на аннексию. Это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже содержание юга Украины, — считают аналитики.

Кроме того, оккупанты продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

Они продолжали безуспешные штурмы северо-западнее Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северска из района Лисичанска.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

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Источник: ISW

Фото: ISW, Генштаб ВСУ