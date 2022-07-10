Роспропаганда пытается показать “раскол” Запада в поддержке Украины — ЦПД

Июль, 10 в 11:37

На этой неделе Россия пыталась показать “раскол” западного общества относительно поддержки Украины.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Аналитики рассказали, кто продвигал нарративы Кремля в иностранных СМИ.

Так, Россия распространила материалы Daily Banner, BB-CNTV, которые, ссылаясь якобы на The Sunday Times, писали, что среди стран НАТО наблюдается “раскол относительно отношения к войне в Украине”.

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В то же время американский военный аналитик Скотт Риттер, известный лояльностью к РФ, назвал саммит НАТО, на котором Россию назвали самой большой угрозой безопасности Запада, “попыткой Альянса напомнить о своем существовании”.

The American Conservative обнародовали материал о том, что президент США Джо Байден якобы остался наедине в войне с Российской Федерацией.

Тем временем кремлевские медиа, ссылаясь на заявление депутата Европарламента Тьери Мариани, писали о бесполезности расходов на послевоенное восстановление Украины.

Американский ученый Дуг Бендоу продолжает настаивать на том, что прекращение поставок Украине вооружения – единственный путь к миру.

Источник: Центр противодействия дезинформации