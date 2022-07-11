Июль, 10 в 23:13

В результате удара по позициям оккупантов в Чернобаевке Вооруженные Силы Украины ликвидировали 12 российских офицеров.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что украинские военные уже в 26-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

– Вчерашняя, 26-я Чернобаевка, это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к десяти погибшим и раненым чуть севернее, в Новой Каховке. Также это командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники, – написал он.

Накануне стало известно, что ВСУ нанесли удар по вражеским войскам на аэродроме в Чернобаевке.

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Именно его российские оккупанты использовали как командный пункт, а также место сбора самолетов и вертолетов. Детонация боеприпасов противника продолжалась почти целый день.

Местные жители отмечали, что с начала войны не было столь масштабной детонации.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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