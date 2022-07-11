В Чернобаевке ВСУ ликвидировали несколько генералов и полковников РФ — Арестович
В результате удара по позициям оккупантов в Чернобаевке Вооруженные Силы Украины ликвидировали 12 российских офицеров.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что украинские военные уже в 26-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.
– Вчерашняя, 26-я Чернобаевка, это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к десяти погибшим и раненым чуть севернее, в Новой Каховке. Также это командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники, – написал он.
Накануне стало известно, что ВСУ нанесли удар по вражеским войскам на аэродроме в Чернобаевке.
Именно его российские оккупанты использовали как командный пункт, а также место сбора самолетов и вертолетов. Детонация боеприпасов противника продолжалась почти целый день.
Местные жители отмечали, что с начала войны не было столь масштабной детонации.
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