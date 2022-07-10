В Праге на выставке покажут уничтоженную ВСУ российскую технику
В Праге в понедельник, 11 июля, откроется выставка военной техники российских оккупантов, уничтоженной в боях в Украине.
Об этом сообщает посольство Украины в Чехии.
Как уточняется, на экспозиции представят российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и ЗРК Бук.
Кроме того посетителям покажут несколько из 3000 тысяч ракет, которые были выпущены рашистами по городам Украины.
Выставка будет длиться до 24 июля на Летенской равнине в районе Прага 7.
Вход свободный.
Ее организовало МВД Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии, соорганизаторы – Городская часть Прага 7, Городская часть Прага 1, посольство Украины в Праге и проект Память народа.
Патронатом мероприятия стал мэр Праги Зденек Гржиб и Офис президента Украины.
Напомним, подобная выставка выходила также в польской столице Варшаве.