Июль, 10 в 16:23

В России рекрутируют новобранцев для войны в Украине среди осужденных и устанавливают слежку за родственниками убитых военных.

Об этом в воскресенье, 10 июля, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечается, учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании.

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– За неимением желающих активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК “зекам” обещают полную амнистию, – сказано в сообщении.

Разведка выяснила, что россияне проводят сбор рекрутов на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края, известного как база подготовки боевиков ЧВК Вагнер.

Аналогичные работы проводят в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

– Статья, по которой был осужден конкретный человек – неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев службы. При этом все “зеки” должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны – только устаревшие кнопочные “звонилки”, – сообщает ГУР.

По данным управления, во время собеседований генштаб ВС РФ говорит новобранцам, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 тыс. добровольцев, после чего состав передислоцируют на Донбасс.

Основные задачи – установление российского контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

Тем временем управление ФСБ РФ по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению таких преступлений, как “публичное распространение ложной информации” и “совершение действий по дискредитации ВС РФ” и их участию в агрессии против Украины (статьи 207.3 и 280.3 российского Уголовного кодекса).

Основное внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, которые погибли на территории Украины или участвуют в войне.