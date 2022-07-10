Войска РФ на Юге имеют проблемы с логистикой и нехваткой ракет — ISW

Июль, 10 в 9:35

Российские военные на Юге Украины могли столкнуться с нехваткой ракет. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

– Украинское Южное оперативное командование заявило, что российские силы продолжают модифицировать свои системы ПВО С-300 для поражения наземных целей. Если это правда, то может означать, что российские силы на Южной оси сталкиваются с нехваткой ракет, — говорят аналитики.

Кроме того, в американском Институте изучения войны не исключают, что российские оккупанты сталкиваются с проблемами логистики.

— Генштаб Украины заявил, что российские силы сосредоточены на защите занятых позиций и сдерживании украинского наступления с помощью имеющихся огневых средств, что, вероятно, подразумевает, что российские силы сталкиваются с обостряющимися проблемами логистики в регионе, — говорится в отчете ISW.

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Фото: ISW

Кроме того, аналитики напомнили, что российские захватчики 9 июля провели безуспешную боевую разведку на северо-западе Херсонской области на границе с Днепропетровщиной.

Вооруженные силы Украины отбили действия российской разведки в Князевке и Ольгино Херсонской области.

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Источник: ISW