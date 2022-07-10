Июль, 10 в 14:24

На территории Харьковской области линия фронта не изменилась, российским войскам не удалось продвинуться даже на метр, заявил в эфире национального телемарафона председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Враг не захватил ни одного метра новой территории. Напротив, ВСУ пытаются и дальше освобождать наши населенные пункты, – заверил глава области.

Сейчас бои продолжаются на севере, северо-востоке области, на Изюмском направлении, говорит Синегубов, украинские войска успешно отражают все атаки врага, оккупанты несут большие потери в живой силе и технике.

По данным Генштаба на утро 10 июля, на Харьковском и Южнобужском направлениях российские оккупанты сосредоточили усилия на недопущении продвижения Вооруженных сил Украины.

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Фото: Олег Синєгубов