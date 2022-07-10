Есть два способа: Жданов рассказал, чем можно сбить бомбардировщики РФ

Июль, 10 в 15:49

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем Украина могла бы сбить стратегические бомбардировщики России, с помощью которых агрессоры обстреливают наши города.

Он отметил, что у РФ довольно небольшое количество стратегической авиации, тогда как ракет – тысячи.

– Сбивать их можно двумя способами: это система ПВО – наша, включая и С-300, и С-200 и С-125, которая стоит на дежурстве, в зону поражения которой бомбардировщик попадает. И второе – это истребители, – рассказал эксперт.

Но есть одно важное “но”. Жданов подчеркнул, что Россия использует бомбардировщики со своей и белорусской территории, подходя при этом к украинской границе, но не пересекая ее.

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– В этом случае наша ПВО может их достать. А вот в случаях, когда пуски были с воздушного пространства над Крымским полуостровом – достать их мы не можем. Если же отправить туда истребительную авиацию, то она попадет под воздействие ПВО агрессоров, – рассказал эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что важным нюансом является то, что наше руководство пока не разрешило сбивать нашими ПВО самолеты в воздушном пространстве сопредельного государства.