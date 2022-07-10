Июль, 10 в 15:01

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, как украинская разведка обманывает российскую артиллерию, защищая страну от агрессоров РФ.

– Для этого есть инженерные войска, которые создают ложные позиции, которые потом засекают средства разведки противника – как беспилотные, так и электронные, – отметил Жданов.

Кроме того, по его словам, украинская разведка перехватывает разговоры корректировщиков.

– Можно давать и ложную корректировку огня для того, чтобы российская артиллерия промахнулась или ударила неточно по нашим позициям. Любые способы хороши, если есть возможность обмануть противника и его средства огневого поражения, мы ею пользуемся, – пояснил военный эксперт.