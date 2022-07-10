Жданов рассказал, как украинская разведка обманывает российскую артиллерию
Фото: УНИАН
Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, как украинская разведка обманывает российскую артиллерию, защищая страну от агрессоров РФ.
– Для этого есть инженерные войска, которые создают ложные позиции, которые потом засекают средства разведки противника – как беспилотные, так и электронные, – отметил Жданов.
Кроме того, по его словам, украинская разведка перехватывает разговоры корректировщиков.
– Можно давать и ложную корректировку огня для того, чтобы российская артиллерия промахнулась или ударила неточно по нашим позициям. Любые способы хороши, если есть возможность обмануть противника и его средства огневого поражения, мы ею пользуемся, – пояснил военный эксперт.
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