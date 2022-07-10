Июль, 10 в 20:00

Вооруженные Силы Украины отбили российскую разведку боем на Славянском направлении возле села Мазановка. Оккупанты понесли потери и отошли.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 10 июля.

— Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли, — говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоне. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

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На Северском направлении российские войска применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Бачевска, Волфиного, Мирополья, Владимировки, Алексеевки и Волковки Сумской области, Сеньковки и Николаевки Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного ударов нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

— На Харьковском направлении захватчики применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов области к северу, востоку и югу от города. Вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново враг нанес авиационные удары, — сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении российские войска обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обоюдные обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

— Недалеко от Авдеевки и Владимировки враг нанес авиаудары, штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе села Новоселовки Второй, однако успеха не имел и отошел, — сообщили в Генштабе.

На Южнобужском направлении россияне имеющимися средствами огневого поражения пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.