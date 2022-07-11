Июль, 11 в 17:33

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №7546 об изменениях в Уголовный кодекс за нарушения законодательства в сфере гражданской защиты в условиях военного положения.

Этим проектом предлагают ввести уголовную ответственность для должностных лиц предприятий за игнорирование воздушной тревоги.

В пояснительной записке уточнили, что населенные пункты Украины с начала полномасштабной войны систематически подвергаются ракетным ударам, а в прифронтовых городах и селах – бомбардировкам, артиллерийским и минометным обстрелам.

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Действующее законодательство в сфере гражданской защиты предусматривает четкий алгоритм поведения граждан, которые после получения уведомления должны действовать согласно инструкциям и правилам гражданской защиты – прекратить работу и принять необходимые меры безопасности.

– Учитывая, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, после сообщения о воздушной тревоге или другой опасности немедленная остановка работы таких заведений с дальнейшей эвакуацией людей поможет максимально сохранить человеческие жизни, – сказано в документе.

Авторы законопроекта предложили наказывать бизнес за работу во время воздушной тревоги:

или штрафом от 17 до 51 тыс. грн;

или исправительными работами сроком до 2 лет;

или ограничениями свободы на срок до 3 лет.

За повторное нарушение, если оно повлекло за собой гибель людей, предлагают лишать свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, что на данный момент за правонарушение в сфере гражданской защиты установлена административная ответственность в виде штрафа до 5,1 тыс. грн.