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Факты / Мир

Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия
Фото: Getty Images

Правительство Германии продолжит работу, направленную на то, чтобы добиться глобального запрета ядерного оружия. Это следует из заявления, сделанного министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время визита в японский город Нагасаки в воскресенье, 10 июля.

Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

— Берлин и дальше будет поддерживать ядерное разоружение, даже если глобальная ситуация сейчас совсем другая, — сказала Анналена Бербок, ссылаясь на вторжение РФ в Украину.

Напомним, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на юге Украины, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Источник: Deutsche Welle
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