Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия
Правительство Германии продолжит работу, направленную на то, чтобы добиться глобального запрета ядерного оружия. Это следует из заявления, сделанного министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время визита в японский город Нагасаки в воскресенье, 10 июля.
Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
— Берлин и дальше будет поддерживать ядерное разоружение, даже если глобальная ситуация сейчас совсем другая, — сказала Анналена Бербок, ссылаясь на вторжение РФ в Украину.
Напомним, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на юге Украины, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.