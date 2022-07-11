Глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия

Июль, 11 в 8:30

Правительство Германии продолжит работу, направленную на то, чтобы добиться глобального запрета ядерного оружия. Это следует из заявления, сделанного министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время визита в японский город Нагасаки в воскресенье, 10 июля.

Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

— Берлин и дальше будет поддерживать ядерное разоружение, даже если глобальная ситуация сейчас совсем другая, — сказала Анналена Бербок, ссылаясь на вторжение РФ в Украину.

Напомним, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на юге Украины, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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