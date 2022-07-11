Июль, 11 в 14:39

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западное вооружение очень эффективно уничтожает российские склады и живую силу оккупантов.

Об этом Данилов написал в Twitter.

По его словам, именно западное тяжелое вооружение и точные расчеты наших артиллеристов обеспечивают удачное уничтожение вражеской техники, силы и складов за последнее время.

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Данилов заметил, что это только начало.

– Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали, – написал секретарь СНБО.

Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спустя четыре месяца после начала полномасштабной войны в Украине появились признаки истощения арсенала России. Теперь оккупанты не могут атаковать больше чем на одном направлении фронта.