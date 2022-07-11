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Факты / Украина

На Херсонщине оккупанты устраивают “русский мир”: мародерят и отбирают друг у друга краденое

Анастасия Гевко, редактор ленты
На Херсонщине оккупанты устраивают “русский мир”: мародерят и отбирают друг у друга краденое

Захватчики устраивают на временно оккупированной Херсонщине “русский мир” с мародерством, анархией и беспределом.

Это следует из перехвата разговора российских оккупантов, опубликованного СБУ 11 июля.

В ведомстве подчеркивают, что российские военные и сотрудники ФСБ конкурируют между собой – даже за автомобиль, который они угнали. Так как его хотят передать новому оккупационному главе полиции, назначенному россиянами в одном из херсонских населенных пунктов.

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– Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! …такие же, …! “Это мы … (украли, – Ред.) ее!” И ты ничего не сделаешь им. Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут. А какого … ты на … (краденой, – Ред.) тачке ездишь?.. Начальник полиции, …? – жалуется один из рашистов.

Его командир, в свою очередь, посоветовал смириться с такой ситуацией из-за анархии, которая царит на Херсонщине после оккупации.

– И пока в войсках России царит анархия, у наших защитников цель неизменна – вернуть все временно оккупированные территории. Каждый день работаем на нашу победу! – подчеркнули в сообщении.

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