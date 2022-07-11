Июль, 11 в 15:42

Продвижение украинских войск на Юге медленное, но уверенное. Об успехах ВСУ будут рассказывать, как только их удастся закрепить.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Что касается ситуации в южном регионе, она остается стабильно напряженной. Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены, — сказала она во время брифинга.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что основными достижениями украинских военных являются поражения командных пунктов и логистических центров, таких как склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов.

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— Мы уничтожаем единицы, которые представляют большую угрозу для тех населенных пунктов, которые попадают под обстрелы. Это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня – таких установок мы уничтожили около десятка за эти два выходных дня, – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что российские оккупанты практикуют удары с воздуха по тыловым направлениям и ракетные обстрелы. В частности, в последнее время они используют зенитно-ракетную систему С-300, снаряды которой имеют большое осколочное поражение.

По словам Гуменюк, Россия стягивает технику и подтягивает резервы, но делает это очень вяло. Такая активность наблюдается на фоне всеобщей растерянности врага и деморализации личного состава.