Июль, 11 в 23:32

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Фейгина заявил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных “котла” — в районе Северска и Бахмута.

— Противник не хочет ввязываться у городские бои и планирует, окружив города, вынудить ВСУ выйти оттуда, как было в Лисичанске, — говорит советник главы Офиса президента.

Он сообщил, что на этих участках воюет суммарно около 40 батальонных тактических групп.

— Оккупанты хотят захватить населенные пункты севернее Соледара, чтобы зайти глубоко в тыл северской группировки наших войск, создать условия для окружения. И если лиманская группировка оккупантов, захватившая Лиман, получила от артиллерии и успокоилась, ломанется на Ямполь, то идея понятна — они хотят организовать котел для наших войск, обороняющих район Северска. Для этого собрали неплохие ударные части, которые являются наиболее боеспособными, к тому же там есть боеспособная часть войск “ЛНР” и “ДНР”, которые боеспособнее российских частей, поскольку они 8 лет воюют с Украиной, — сказал Арестович.

К слову, аналитики Института изучения войны сообщали, что российские захватчики, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута в Донецкой области.

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Фото: Генштаб ВСУ