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Факты / Украина

Ударная авиация ВСУ уничтожила командный пункт и полевой склад оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ударная авиация ВСУ уничтожила командный пункт и полевой склад оккупантов

Накануне, 10 июля, ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла очередной сокрушительный удар по российским захватчикам.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 удачно уничтожили командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками оккупантов.

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Кроме того, авиация уничтожила до десяти боевых бронированных машин и живую силу врага.

В Воздушных силах подчеркивают, что наши военные получили и работают на чешских ударных вертолетах Ми-24В.

— С поступлением на вооружение современных систем ПВО и ПРО у ракет врага будет гораздо меньше шансов попадать в цель… Защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему существенные потери на земле, — отметили в Командовании Воздушных сил.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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