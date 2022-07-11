Ударная авиация ВСУ уничтожила командный пункт и полевой склад оккупантов
Накануне, 10 июля, ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла очередной сокрушительный удар по российским захватчикам.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Так, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 удачно уничтожили командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками оккупантов.
Кроме того, авиация уничтожила до десяти боевых бронированных машин и живую силу врага.
В Воздушных силах подчеркивают, что наши военные получили и работают на чешских ударных вертолетах Ми-24В.
— С поступлением на вооружение современных систем ПВО и ПРО у ракет врага будет гораздо меньше шансов попадать в цель… Защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему существенные потери на земле, — отметили в Командовании Воздушных сил.
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ