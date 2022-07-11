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Факты / Украина

В Украине ликвидировали российского полковника ВДВ

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украине ликвидировали российского полковника ВДВ
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного российского командира, воевавшего против нашего государства.

Об этом сообщают в ВСУ.

Ликвидированным оккупантом является заместитель командира 106 дивизии ВДВ полковник Сергей Кузьминов.

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— Встречайте российского оккупанта, заблудившегося “на учениях”, но уже совершившего “шаг доброй воли” и правильно вернувшегося домой. Официально денацифицирован и демилитаризован, — говорится в сообщении.

ВСУ

Ранее сообщалось, что с июня высшее командование РФ, вероятно, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в полномасштабной войне против Украины.

В начале июня стало известно, что российский генерал Александр Дворников больше не командует войсками РФ в Украине, а вместо него был назначен генерал Геннадий Жидко.

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