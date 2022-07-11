Войска РФ используют С-300 для наземных атак из-за нехватки ракет – ISW

Июль, 11 в 7:38

Войска РФ используют зенитно-ракетные комплексы С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, для нанесения ударов по наземным целям. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

— В оперативном командовании Юг заявили, что российские войска нанесли массированный ракетный удар зенитно-ракетными комплексами С-300 по наземным целям в Николаевской и Херсонской областях. Использование зенитных ракет таким образом неэффективно, поскольку такие ракеты несут небольшую полезную нагрузку и оптимизированы для уничтожения хрупких самолетов в полете, а не наземных целей, — говорится в сообщении.

Аналитики пришли у выводу, что решение использовать ракеты С-300 для обстрелов наземных объектов может свидетельствовать о том, что в России заканчиваются ракеты класса земля-земля или комплектующие к системам наведения и связи.

— Информация об использовании Россией ракет С-300 для наземных ударов также примечательна на фоне сообщений и указаний, что россияне испытывают трудности с защитой от украинских пилотируемых авиационных операций и ракетных ударов на южном направлении. Решение использовать ракеты С-300 в этой роли в этих обстоятельствах может свидетельствовать о том, что в России заканчиваются ракеты класса земля-земля или что у нее не хватает деталей, необходимых для систем наведения ракет воздух-воздух или систем связи, — считают эксперты.

Напомним, в ОК Юг сообщили об уничтожении командных пунктов росгвардии и артиллерийской бригады.

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Источник: ISW