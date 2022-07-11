Июль, 11 в 17:18

Главное управление разведки обнародовало перехваченный разговор российского военного.

На записи оккупант рассказывает товарищу, как ВСУ уничтожили главное командование российских захватчиков на Херсонском направлении, в результате чего было ликвидировано 12 российских военных.

Также он рассказал о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта после попадания украинской артиллерии.

Сейчас смотрят

– Попали в самое главное командование. Там 12 200-х (погибших, — Ред.). Попали в, типа, самое крутое командование на нашем направлении, — жалуется оккупант.

К слову, утром 10 июля оперативное командование Юг сообщило, что на южном фронте украинские военные уничтожили четыре состава с российскими боеприпасами, 58 оккупантов и 18 единиц техники.

Также 10 июля в Херсоне было попадание по воинской части российских военных на улице Пестеля.