Выселение ВПЛ из учебных заведений: когда вопрос с жильем будет решен

Июль, 11 в 21:03

В Минреинтеграции Украины заявили, что нельзя выселять ВПЛ из учебных заведений без предоставления альтернативного убежища.

Сегодня МинРе направило соответствующее письмо на руководителей структурных подразделений по вопросам образования областных, Киевской городской и районных военных администраций, а также – органов местного самоуправления с требованием срочно – до 25 июля – проработать вопрос перемещения таких ВПЛ во временное или социальное жилье с подходящими условиями.

Также сообщается, что сейчас в учебных заведениях временно размещено почти 40 тысяч ВПЛ.

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Отмечается, что в последнее время на адрес МинРе начали поступать жалобы: некоторые заведения, где расположены места компактного поселения ВПЛ, требуют их выселения в связи с приближением учебного года.

— Необходимо как можно быстрее найти решение до начала учебного года, чтобы обеспечить всех ВПЛ временным жильем, — отметила вице-премьер Ирина Верещук.

Источник: Минреинтеграции Украины

Фото: Depositphotos