Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Выселение ВПЛ из учебных заведений: когда вопрос с жильем будет решен

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Выселение ВПЛ из учебных заведений: когда вопрос с жильем будет решен

В Минреинтеграции Украины заявили, что нельзя выселять ВПЛ из учебных заведений без предоставления альтернативного убежища.

Сегодня МинРе направило соответствующее письмо на руководителей структурных подразделений по вопросам образования областных, Киевской городской и районных военных администраций, а также – органов местного самоуправления с требованием срочно – до 25 июля – проработать вопрос перемещения таких ВПЛ во временное или социальное жилье с подходящими условиями.

Также сообщается, что сейчас в учебных заведениях временно размещено почти 40 тысяч ВПЛ.

Сейчас смотрят
Читайте
Причины для отказа в предоставлении статуса ВПЛ: в каких случаях не дают справку

Отмечается, что в последнее время на адрес МинРе начали поступать жалобы: некоторые заведения, где расположены места компактного поселения ВПЛ, требуют их выселения в связи с приближением учебного года.

— Необходимо как можно быстрее найти решение до начала учебного года, чтобы обеспечить всех ВПЛ временным жильем, — отметила вице-премьер Ирина Верещук.

Источник: Минреинтеграции Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка