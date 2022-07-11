ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Токмаке на Запорожье

Июль, 11 в 15:02

Украинские силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук написал, что соответствующая информация подтверждается.

Ранее в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ намекнули, что для уничтожения враждебных позиций задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.

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Вероятно, речь идет о ракетной установке HIMARS.

— Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Бавовною (Хлопок, — Ред.) разогревают публику, перед началом большого “зажигательного” концерта на не складах БК и ГСМ, — отметили в СтратКоме.

По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали в военную базу россиян на территории Токмака.

Источник: Сергей Братчук, AFU StratCom

Фото: AFU StratCom