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Факты / Украина

ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Токмаке на Запорожье

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
удар по базі рашистів у Токмаку

Украинские силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук написал, что соответствующая информация подтверждается.

Ранее в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ намекнули, что для уничтожения враждебных позиций задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.

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Вероятно, речь идет о ракетной установке HIMARS.

— Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Бавовною (Хлопок, — Ред.) разогревают публику, перед началом большого “зажигательного” концерта на не складах БК и ГСМ, — отметили в СтратКоме.

По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали в военную базу россиян на территории Токмака.

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Источник: Сергей Братчук, AFU StratCom

Фото: AFU StratCom

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