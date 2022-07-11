ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Токмаке на Запорожье
Украинские силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук написал, что соответствующая информация подтверждается.
Ранее в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ намекнули, что для уничтожения враждебных позиций задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.
Вероятно, речь идет о ракетной установке HIMARS.
— Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Бавовною (Хлопок, — Ред.) разогревают публику, перед началом большого “зажигательного” концерта на не складах БК и ГСМ, — отметили в СтратКоме.
По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали в военную базу россиян на территории Токмака.
Источник: Сергей Братчук, AFU StratCom
Фото: AFU StratCom