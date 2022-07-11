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Факты / Украина

ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Таврийске: уничтожена техника и командный пункт

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Таврийске: уничтожена техника и командный пункт
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе российских оккупантов в Таврийске Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Так он прокомментировал звуки взрывов, которые ночью слышали жители Каховки.

— По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости, — это четкое попадание наших Вооруженных сил в Таврийске. Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО, которые там наставили оккупанты, есть 200-е (ликвидированные) россияне. Начало недели многообещающее, — отметил он.

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К слову, 10 июля в Херсоне нанесли удар по воинской части российских оккупантов.

В то же время в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ уничтожили командные пункты Росгвардии и артиллерийской бригады.

Было ликвидировано 38 оккупантов, 10 единиц техники, среди которых четыре гаубицы Мста-Б, переносной зенитно-ракетный комплекс и пять единиц автотехники. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Херсонской области.

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