Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ уничтожили командные пункты росгвардии и артиллерийской бригады — ОК Юг

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В операционной зоне Оперативного командования Юг противник держится за рубежом обороны, не продвигаясь по суше, не имея возможностей и мощностей создания новых ударных группировок.

Нашими войсками держится тенденция постоянного напряжения врага из-за неожиданного применения разных форм и способов воздействия. Об этом сообщили в ОК Юг.

— Держа контроль на суше, применением авиации – парой штурмовиков – нанесен удар по скоплению противника на Херсонщине. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии, который накануне атаковали.

Подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы Мста-Б, переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц авотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Сейчас смотрят

В штормовом Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до 2, а 2 ракетных корабля продолжают караулить с 16 Калибрами на борту, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на юге, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: ОК Південь

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка