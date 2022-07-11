ВСУ уничтожили командные пункты росгвардии и артиллерийской бригады — ОК Юг

Июль, 11 в 6:42

В операционной зоне Оперативного командования Юг противник держится за рубежом обороны, не продвигаясь по суше, не имея возможностей и мощностей создания новых ударных группировок.

Нашими войсками держится тенденция постоянного напряжения врага из-за неожиданного применения разных форм и способов воздействия. Об этом сообщили в ОК Юг.

— Держа контроль на суше, применением авиации – парой штурмовиков – нанесен удар по скоплению противника на Херсонщине. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии, который накануне атаковали.

Подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы Мста-Б, переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц авотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

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Напомним, президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на юге, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: ОК Південь