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Факты / Украина

Второй грант за две недели: Украина получила еще $1,7 млрд от США

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
курс долара
Фото: НБУ

Украина получила еще $1,7 млрд грантовой помощи от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что это уже второй грант США за последние две недели.

— $1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели. Всего сумма помощи составила $3 млрд. Спасибо США и президенту Джо Байдену за столь невероятную поддержку, — отметил он.

Кроме того, 12 июля правительство Литвы одобрило выделение Украине €10 млн для неотложных восстановительных работ.

Ожидается, что эти средства помогут ускорить восстановление Украины, поскольку многие граждане хотят вернуться домой, а другие уже сделали это.

Кроме того, 12 июля Совет ЕС утвердил предложение Европейской комиссии о выделении Украине €1 млрд первого транша новой макрофинансовой помощи.

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