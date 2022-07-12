Июль, 12 в 14:21

Украина получила еще $1,7 млрд грантовой помощи от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что это уже второй грант США за последние две недели.

— $1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели. Всего сумма помощи составила $3 млрд. Спасибо США и президенту Джо Байдену за столь невероятную поддержку, — отметил он.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. Сейчас смотрят — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Кроме того, 12 июля правительство Литвы одобрило выделение Украине €10 млн для неотложных восстановительных работ.

Ожидается, что эти средства помогут ускорить восстановление Украины, поскольку многие граждане хотят вернуться домой, а другие уже сделали это.

Кроме того, 12 июля Совет ЕС утвердил предложение Европейской комиссии о выделении Украине €1 млрд первого транша новой макрофинансовой помощи.