Испанские Leopard 2A для Украины: характеристики и особенности танка

Июль, 12 в 22:42

Leopard 2A4 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

Танк способен развивать скорость до 68 км/ч. Также следует отметить, что танк имеет реверсный ход на уровне 31 км/ч, что имеет огромное значение в ситуации, когда необходимо отойти с поля боя. Кроме того, для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 секунд.

Танк Leopard 2A4 — характеристики

Экипаж: 4 человека

Двигатель: турбированный дизель 1500 л.с.

Пушка: 120-мм, длина ствола 44 калибра

Вес боевой: 55 т

Максимальная скорость: 68 км/ч

Скорость заднего хода: до 31 км/ч

Ходовые характеристики

Ходовые характеристики 55-тонной машины обеспечиваются 1500-сильным 12-цилиндровым турбированным дизелем, который обеспечивает удельную мощность на уровне 27.3 л.с./т, что является очень высоким показателем. Для понимания, у Т-72Б3 – 24,6 л.с./т, а у Т-90М Прорыв – 23,5 л.с./т.

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Напомним, что ранее стало известно, что Министерство обороны Испании открыто для переговоров о возможной передаче Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении испанской армии.

Фото: Getty Images