Июль, 12 в 12:25

12 июля российские военные продолжают обстреливать украинские населенные пункты и предпринимать штурмовые действия на отдельных участках фронта.

Карта боевых действий в Украине на 12.07.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Однако район населенного пункта Стариково Сумской области на последнем направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии.

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На Харьковском направлении враг открывал огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах областного центра и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Жестко подавили Вооруженные силы Украины вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Районы населенных пунктов Чепель, Великая Камышеваха, Барвенково, Дибровное, Мазановка, Богородичное и Адамовка на Славянском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Неудачным для подразделений армии РФ оказался штурм для улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины.

В направлениях всех населенных пунктов украинские защитники отбросили врага назад.

Пытались улучшить тактическое положение оккупанты также на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

По состоянию на 12 июля россияне систематически бьют по украинским позициям вдоль линии столкновения, чтобы сковать действия подразделений Сил обороны Украины, применяют штурмовую и армейскую авиацию, а в отдельных районах оборудуют передовые позиции.

На Славянском направлении враг к активным действиям не прибегал. Открывал огонь из артиллерии неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки.

Районы 10 населенных пунктов на Бахмутском направлении российские захватчики обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Авиаудар зафиксирован недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.

Районы 13 населенных пунктов находились под огнем артиллерии РФ на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Парой самолетов Су-25 россияне нанесли удар вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении российские оккупанты стремятся удержать занятые рубежи и не допустить наступления подразделений Сил обороны Украины.

Районы 17 населенных пунктов российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии, чтобы сковать действия украинских войск. Авиационный удар армией РФ нанесен недалеко от Заречного.

Потери РФ 12 июля 2022 года

личного состава – около 37 470 (+70),

танков ‒ 1 649 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 3 829 (+1),

артиллерийских систем – 838,

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 217,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 676,

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 699 (+3),

специальной техники – 66.

Полномасштабная война в Украине длится уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.