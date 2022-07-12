На Херсонщине оккупанты устроили “охоту” на украинских патриотов

Июль, 12 в 20:40

Оккупанты предлагают денежное вознаграждение за тех, кто ведет проукраинские каналы, распространяет листовки, осуществляет съемку, запись и прочую проукраинскую деятельность.

Об этом заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

— Фейковая ВГА Херсонской области обратилась к жителям Херсонщины с призывом “продавать” информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую “голову”, — написал на своей странице в Facebook Соболевский.

“Охота” ведется на оставшихся в Херсоне или других городах области действующих сотрудников СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, ВСУ.

Сейчас смотрят

Источник: Юрий Соболевский

Фото: Visti.ks.ua