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Факты / Украина

На Херсонщине оккупанты устроили “охоту” на украинских патриотов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Херсонщине оккупанты устроили “охоту” на украинских патриотов

Оккупанты предлагают денежное вознаграждение за тех, кто ведет проукраинские каналы, распространяет листовки, осуществляет съемку, запись и прочую проукраинскую деятельность.

Об этом заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

— Фейковая ВГА Херсонской области обратилась к жителям Херсонщины с призывом “продавать” информацию о патриотах Украины, которые остаются на территории области! Обещают существенное денежное вознаграждение за каждую “голову”, — написал на своей странице в Facebook Соболевский.

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“Охота” ведется на оставшихся в Херсоне или других городах области действующих сотрудников СБУ, украинской разведки, территориальной обороны, ВСУ.

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Источник: Юрий Соболевский

Фото: Visti.ks.ua

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