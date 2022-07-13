PT-91 Twardy: характеристики танка, который Польша может передать Украине
PT-91 Twardy — это польский основной боевой танк, который является модернизированной версией советского танка Т-72М1.
Первые прототипы этой модели были разработаны в 1993 году. Базовый вариант танка серийно выпускался на предприятии Бумар-Лабенда с 1995 по 2002 годы.
Главной особенностью танка PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA, имеющей 394 блока.
Они покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков друг к другу. Тесты показали, что ERAWA блоки увеличивают защищенность танка на 30-70% зависимо от типа снаряда.
Тактико-технические характеристики PT-91 Twardy:
- Длина с пушкой вперед — 10,03 м
- Длина корпуса — 6,86м
- Ширина — 3,702 м
- Высота — 2,19 м
- Боевая масса – 47,3 т
- Экипаж – 3 человека
- Клиренс (дорожный просвет) – 470 мм
- Силовая установка – 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом Mitsubishi S12U. Мощность 850 л.с. (625 кВт) при 2300 об/мин
- Максимальная скорость – 70 км/ч по шоссе
- Запас хода: 480 км по шоссе, 700 км по шоссе с дополнительными баками
Вооружение:
- 125-мм гладкоствольная пушка 2А46
- 7,62-мм пулемет ПКТ
- 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ
Боекомплект:
- 42 выстрела 125-мм
- 2 тыс. патронов 7,62-мм
- 300 патронов 12,7-мм
- бронирование – многослойное, комбинированное, противоснарядное
Преодоление препятствий:
- брод глубиной 1,8 м, с ОПВТ (оборудование для подводного вождения танка) – 5 м
- стенка высотой 0,85м
- ров шириной 2,7 м
- угол подъема 30°
Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине более 200 боевых танков PT-91 Twardy.
Снабжения могут быть осуществлены после того, как сама Польша получит очередную партию заказанных в США танков Abrams M1A2.