Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ: Мусиенко о третьем этапе войны

Июль, 12 в 15:06

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире телемарафона Freedom, что нужно, чтобы перейти к третьему этапу войны – освобождению оккупированных территорий.

– На Востоке, как известно, мы заканчиваем первый этап. На Юге, в принципе, второй этап – подготовки перехода к контрнаступлению. Там уже есть продвижение украинских сил, когда постепенно освобождаются территории на севере и юго-западе Херсонской области. Там уже заметен прогресс.

По его мнению, украинским силам надо накопить соответствующее вооружение, чтобы успешно освободить украинские территории. По его словам, “на это необходимо время и ресурсы”.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что враг готовится к контрнаступлению украинских военных, ведь еще раньше начал оборудовать инженерные позиции на Херсонском и Запорожском направлениях и подтянул вооружение.

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— Они (россияне. — Ред.) видят, что украинская армия готовится к подобным действиям. Именно поэтому нам тоже следует подготовиться очень тщательно. Получить необходимые системы вооружения, понимая все риски и угрозы, которые могут исходить от российских группировок находящихся там войск, и постепенно двигаться к освобождению территорий.

Что касается оставшихся там мирных жителей, Мусиенко отметил, что российские войска, к сожалению, очень часто используют гражданских как живой щит, прикрываясь ими. В этом, как он подчеркнул, “большие трудности для работы украинских сил”.

Он отметил, что выехать сейчас с временно оккупированных территорий чрезвычайно сложно, и посоветовал остающимся там людям подготовить укрытия и места, где они смогут укрыться от снарядов.

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