Украина вернула тела 30 погибших воинов
Украина вернула тела еще 30 погибших защитников.
Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко. Тела украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения.
– Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, — говорится в сообщении.
Также сегодня из российского плена освободили пятерых украинцев. Среди них — военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.
Сейчас все освобожденные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.
Источник: Минреинтеграции
Фото: Минреинтеграции