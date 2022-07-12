Украина вернула тела 30 погибших воинов

Июль, 12 в 17:12

Украина вернула тела еще 30 погибших защитников.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко. Тела украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения.

– Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, — говорится в сообщении.

Также сегодня из российского плена освободили пятерых украинцев. Среди них — военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

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Сейчас все освобожденные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Минреинтеграции