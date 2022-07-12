Июль, 12 в 10:58

Главное управление разведки обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта.

На записи он рассказывает своей жене, что в его окружении есть много желающих написать рапорт и отказаться от участия в боевых действиях в Украине. Со своей стороны она советует мужу поступить так же.

– У нас здесь слухи пошли, что вас хотят вывезти на отдых, – говорит женщина. — Если я в тыл доберусь, то не вернусь, не поеду назад, постараюсь не поехать. У нас таких, как я, очень много. Но все равно. Таких чем больше, тем лучше, – говорит ей в ответ захватчик.

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Также жена оккупанта поделилась историей, которую ей рассказала знакомая. По ее словам, отказников насильно везут на фронт, а они на ходу выпрыгивают из машин и убегают.

— Таня мне рассказывала, что их погрузили в КамАЗы, чтобы отвезти в аэропорт и отправить домой. Но в закрытых машинах их повезли в сторону Украины. Тогда они начали выпрыгивать из машин и убегать. Те, кому удалось убежать, позвонили родственникам и сказали, чтобы те писали заявления в прокуратуру, — рассказала жена оккупанта.

По ее словам, родные российских солдат уже массово пишут обращения в прокуратуру и Минобороны РФ.