Выпрыгивают из машин и убегают: оккупанты не хотят дальше воевать в Украине
Главное управление разведки обнародовало очередной перехват разговора российского оккупанта.
На записи он рассказывает своей жене, что в его окружении есть много желающих написать рапорт и отказаться от участия в боевых действиях в Украине. Со своей стороны она советует мужу поступить так же.
– У нас здесь слухи пошли, что вас хотят вывезти на отдых, – говорит женщина.
— Если я в тыл доберусь, то не вернусь, не поеду назад, постараюсь не поехать. У нас таких, как я, очень много. Но все равно. Таких чем больше, тем лучше, – говорит ей в ответ захватчик.
Также жена оккупанта поделилась историей, которую ей рассказала знакомая. По ее словам, отказников насильно везут на фронт, а они на ходу выпрыгивают из машин и убегают.
— Таня мне рассказывала, что их погрузили в КамАЗы, чтобы отвезти в аэропорт и отправить домой. Но в закрытых машинах их повезли в сторону Украины. Тогда они начали выпрыгивать из машин и убегать. Те, кому удалось убежать, позвонили родственникам и сказали, чтобы те писали заявления в прокуратуру, — рассказала жена оккупанта.
По ее словам, родные российских солдат уже массово пишут обращения в прокуратуру и Минобороны РФ.