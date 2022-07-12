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Факты / Украина

Заставили оккупантов убегать: ВСУ отбили штурм на двух направлениях

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины успешно отбили штурм оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12 июля.

Отмечается, что российские войска пытались вытеснить украинских защитников из района Дементиевки Харьковской области, однако ВСУ отбили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти.

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– Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины, — говорится в сообщении.

Кроме этого, при попытке продвинуться в направлении Спорное — Ивано-Дарьевка “враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел.”

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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