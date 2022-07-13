Бери только двоих: как оккупанты предлагали матери четырех детей эвакуироваться из Изюма

Июль, 13 в 12:46

Жительница Изюма выехала из города с четырьмя детьми за 25 тыс. грн. Именно во столько ей обошлась эвакуация, на которую собирали все неравнодушные.

Деньги пошли, в частности, на взятки для россиян, ведь пришлось проехать около 10 блокпостов.

Женщина говорит, что сейчас в городе все разбито, одни развалины. Есть такие дома в частном секторе, которые разрывами просто вогнало в землю. По ее словам, целых построек осталось всего процентов 20.

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– Люди живут в подвалах. Связи нет, ничего нет. Как в пустыне. Но, конечно, даже в пустыне лучше, чем в Изюме сейчас, – рассказывает женщина.

По ее наблюдениям, в Изюме осталось еще много людей. Это, в основном, мамы с детьми и пожилые люди. Газа и воды в городе нет (только в колодцах). Продуктов тоже, едят люди то, чем запаслись. А о лекарствах и говорить нечего, их никто не привозит.

— В Изюме остается единственный врач, который уже давно на пенсии и имеет большой стаж работы акушером-гинекологом. Роды принимает у себя дома. Лично мне известно, что так прошло десять успешных родов, и с детьми сейчас все хорошо. Но ведь они живут и в подвалах. У них нет питания, памперсов, ничего нет, – рассказывает жительница Изюма.

Женщина говорит, что люди боятся выходить на улицу из-за того, что творят российские оккупанты. По ее словам, они убили мирного парня, еще одному прострелили ногу. Кроме того, женщина рассказала и о случаях изнасилования российскими оккупантами.

Жительница Изюма вспоминает, что сначала были зеленые коридоры для выезда, но только в Россию. В Украину выехать не было возможности.

Она решила с детьми ехать в сторону РФ, чтобы потом вернуться в Украину. Но российский военный сказал так: есть только два места, а не пять.

— Говорит: бери двоих детей и поехали. Я ему говорю: как это я двоих детей отдам? А он предложил подождать следующей колонны. Я на это не согласилась. Как это, от сердца детей оторвать? А россиянин так спокойно рассуждал, мол, не переживай, потом найдешь в белгородском детдоме.

Женщина говорит, что только благодаря добрым людям и бойцам батальона теробороны Изюмского района они наконец выехали.

До эвакуации она с детьми постоянно пряталась в подвале, потому что обстрелы вообще не заканчивались.