Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Белорусский пограничник сбежал в Украину, чтобы воевать против РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Білоруський прикордонник
Фото: Госпогранслужба

Волынский пограничный отряд недавно задержал мужчину без документов. Выяснилось, что это сбежавший в Украину белорусский пограничник.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчина служил в Брестской пограничной группе, а на нарушение границы решился, чтобы присоединиться к ВСУ в войне против РФ.

Сейчас смотрят

По его словам, у него есть единомышленники в Беларуси относительно необходимости противостоять России.

Рассказал, что через границу прорывался с товарищем, но по дороге их заметили и открыли стрельбу. Поэтому в Украину пробраться удалось только ему.

В то же время предоставленная белорусским пограничником информация еще нуждается в проверке. Только после этого будет решаться его дальнейшая судьба.

Читайте
Защищая Украину: погиб командир белорусского батальона Марчук

Источник: Госпогранслужба
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка