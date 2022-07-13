Белорусский пограничник сбежал в Украину, чтобы воевать против РФ
Фото: Госпогранслужба
Волынский пограничный отряд недавно задержал мужчину без документов. Выяснилось, что это сбежавший в Украину белорусский пограничник.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Мужчина служил в Брестской пограничной группе, а на нарушение границы решился, чтобы присоединиться к ВСУ в войне против РФ.
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По его словам, у него есть единомышленники в Беларуси относительно необходимости противостоять России.
Рассказал, что через границу прорывался с товарищем, но по дороге их заметили и открыли стрельбу. Поэтому в Украину пробраться удалось только ему.
В то же время предоставленная белорусским пограничником информация еще нуждается в проверке. Только после этого будет решаться его дальнейшая судьба.