Белорусский пограничник сбежал в Украину, чтобы воевать против РФ

Июль, 13 в 15:38

Волынский пограничный отряд недавно задержал мужчину без документов. Выяснилось, что это сбежавший в Украину белорусский пограничник.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчина служил в Брестской пограничной группе, а на нарушение границы решился, чтобы присоединиться к ВСУ в войне против РФ.

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По его словам, у него есть единомышленники в Беларуси относительно необходимости противостоять России.

Рассказал, что через границу прорывался с товарищем, но по дороге их заметили и открыли стрельбу. Поэтому в Украину пробраться удалось только ему.

В то же время предоставленная белорусским пограничником информация еще нуждается в проверке. Только после этого будет решаться его дальнейшая судьба.