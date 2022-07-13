Это была сплошная стена огня: командир ВСУ о тяжелых боях за Белогоровку

Июль, 13 в 13:57

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Скибюк рассказал о тяжелых боях за Белогоровку на Луганщине.

Он подчеркнул, что это был подвиг украинских военных, которые обороняли поселок. Ведь огонь артиллерии врага преобладал и по количеству, и по массированности, но не по качеству и точности. Но в целом это была сплошная стена огня.

– Спокойного места не было нигде. От передних позиций до тыловой линии, где была развернута артиллерия, враг постоянно мощно наносил удары. Но мы их видели и били, видели и били. У меня, как у командира, была секунда на оценку ситуации, секунда на принятие решения, секунда на команду. Это было нелегко. Даже мысленно возвращаться к этим событиям сложно, – говорит командир.

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По словам Игоря Скибюка, бои под Белогоровкой были фактически Курской дугой, ведь украинские военные не имели права отступать.

Согласно документам российских оккупантов, которые попали в руки ВСУ, стало понятно, что задачей захватчиков было выйти на рубеж Славянска. Но ВСУ закрыли россиян в ограниченном пространстве и перебили.