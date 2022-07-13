Данилов об освобождении украинских территорий: Дедлайнов на войне быть не может

Июль, 13 в 19:40

У Вооруженных сил Украины нет и не может быть дедлайнов относительно освобождения захваченных Россией территорий, потому что ситуация на войне постоянно меняется, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Это вещи для нас абсолютно дикие. Никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем, – сказал он.

В то же время он заверил, что Украина вернет все территории – вопрос только в очередности и времени.

По его словам, у ВСУ есть график ведения боевых действий, и он довольно гибкий, поскольку зависит от многих обстоятельств.

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– Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой, – подытожил Данилов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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