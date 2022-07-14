Июль, 13 в 22:21

По состоянию на 13 июля ситуация в Луганской области более-менее стабильная. Это обусловлено тем, что российская армия понесла огромные потери как личного состава, так и техники.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

– Они все равно обстреливают, боекомплектов у них достаточно, но гораздо меньше, чем было. Логистика разорвана сейчас. И они пытаются найти слабые места в обороне Луганской области, отправляют ДРГ. Но все они там гибнут и остаются на месте, – сказал Гайдай.

Он отметил, что россияне усилили работу своих диверсионно-разведывательных групп. На наши блок-посты выходят наемники из Лиги, которые говорят по-украински и переодеты в нашу военную форму.

Сейчас смотрят

– Мы все считали, что вагнеровцы – это просто частная военная кампания, это элита российских войск. Сейчас в ряды вагнеровцев набирают лучших из худших, кто идет, того и набирают. А Лига – там очень подготовлены военные, с которыми нужно быть на страже, – добавил он.

Ранее Гайдай сообщил, что российские войска до сих пор не могут пройти нашу защиту в окрестностях Луганщины, буквально в двух населенных пунктах.