Июль, 13 в 12:20

13 июля российские военные прибегают к артиллерийским, минометным обстрелам и наносят авиаудары по украинским населенным пунктам и позициям ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 13.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые усиливают охрану границы с Украиной, провели ротацию части личного состава и техники.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о проведении проверки штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области РБ.

Сейчас смотрят

На Северском направлении состав и положение вражеских войск особых изменений не претерпели. Зафиксирован минометный обстрел позиций украинских войск в районе Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении РФ содержит группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов и сосредотачивает основные усилия на обороне.

Российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, а также Сосновку, Дементиевку, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянку, Новое, Ивановку и Залиман.

На Славянском направлении под вражескими артиллерийскими обстрелами находились районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чепель, Великая Камышеваха, Краснополье, Крестище, Долгенькое и Маяк.

Штурм по направлению Долгенького и Долины украинские защитники успешно отбили.

В то же время Генштаб ВСУ не исключает, что россияне будут продолжать штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на направлении Изюм – Славянск.

На Краматорском направлении российские захватчики обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное и нанесли авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Травневого, Кодемы, Торецка и Шумов, применяли беспилотник Орлан-10 для разведки и привлекали диверсионно-разведывательные группы.

Кроме того, нанесены ракетно-авиационные удары по Торецку, Райскому и авиаудары – неподалеку от Берестового.

Под огнем вражеской артиллерии 12 июля находился район Авдеевского коксохимического завода, а также районы 10 населенных пунктов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Авиаудары россияне нанесли недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Районы 12 населенных пунктов оккупанты обстреливали из артиллерии на Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке украинских войск.

Для коррекции огня враг привлекал беспилотник.

В Черноморской и Азовской морской зонах готовы к нанесению ракетных ударов четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 13 июля 2022

личного состава – около 37 570 (+100),

танков ‒ 1 649,

боевых бронированных машин – 3 832 (+3),

артиллерийских систем – 839 (+1),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 217,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2),

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5),

специальной техники – 67 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.