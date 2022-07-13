Карта боевых действий на 13.07.2022 – ситуация на фронте
13 июля российские военные прибегают к артиллерийским, минометным обстрелам и наносят авиаудары по украинским населенным пунктам и позициям ВСУ.
Карта боевых действий в Украине на 13.07.2022
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые усиливают охрану границы с Украиной, провели ротацию части личного состава и техники.
Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о проведении проверки штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области РБ.
На Северском направлении состав и положение вражеских войск особых изменений не претерпели. Зафиксирован минометный обстрел позиций украинских войск в районе Волковки Сумской области.
На Харьковском направлении РФ содержит группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов и сосредотачивает основные усилия на обороне.
Российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, а также Сосновку, Дементиевку, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянку, Новое, Ивановку и Залиман.
На Славянском направлении под вражескими артиллерийскими обстрелами находились районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чепель, Великая Камышеваха, Краснополье, Крестище, Долгенькое и Маяк.
Штурм по направлению Долгенького и Долины украинские защитники успешно отбили.
В то же время Генштаб ВСУ не исключает, что россияне будут продолжать штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на направлении Изюм – Славянск.
На Краматорском направлении российские захватчики обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное и нанесли авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Травневого, Кодемы, Торецка и Шумов, применяли беспилотник Орлан-10 для разведки и привлекали диверсионно-разведывательные группы.
Кроме того, нанесены ракетно-авиационные удары по Торецку, Райскому и авиаудары – неподалеку от Берестового.
Под огнем вражеской артиллерии 12 июля находился район Авдеевского коксохимического завода, а также районы 10 населенных пунктов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Авиаудары россияне нанесли недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
Районы 12 населенных пунктов оккупанты обстреливали из артиллерии на Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке украинских войск.
Для коррекции огня враг привлекал беспилотник.
В Черноморской и Азовской морской зонах готовы к нанесению ракетных ударов четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 13 июля 2022
- личного состава – около 37 570 (+100),
- танков ‒ 1 649,
- боевых бронированных машин – 3 832 (+3),
- артиллерийских систем – 839 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 109,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 188,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 678 (+2),
- крылатых ракет – 155,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 704 (+5),
- специальной техники – 67 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.