Логистика и управление – военный эксперт об основных целях HIMARS

Июль, 13 в 9:13

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона FreeДом рассказал о резком увеличении эффективности точных ударов по складам БК врага и подготовке к контрударам.

Благодаря уже знаменитой системе залпового огня HIMARS — удается уничтожать логистику вражеской армии, что позволит отодвинуть их дальше к следующей линии, где американские ракеты вновь смогут доставать до складов противника.

Организация боевых действий строится на нескольких критериях – логистика и управление войсками. Именно по этим объектам наносятся удары, как говорит эксперт.

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— У нас на сегодняшний день уже более 30 объектов, по которым мы нанесли огневое поражение и здесь не только склады с боеприпасами, с топливом, с продовольствием, здесь и командные пункты, и воинские части. Две воинские части мы уже уничтожили, где-то порядка четырех командных пунктов, остальное все приходится на склады с боеприпасами – сказал Жданов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.