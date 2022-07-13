Оккупанты перестали выпускать людей из Мелитополя и готовят наступление — Федоров

Июль, 13 в 16:49

В оккупированном Мелитополе русские военные продолжают давление и планируют наступление.

– За последние две недели ситуация стала напряженнее. Наши защитники не дают спокойно жить рашистам – с рельсов сошел грузовой поезд оккупантов, был взорван железнодорожный мост и уничтожена военная часть оккупантов. С этого дня россияне ясно понимают, что в Мелитополе им не выжить. А вчера ВСУ обезвредили еще одну базу оккупантов, вблизи поселка Мирное. Для людей в оккупации – это радостные новости, но вместе с тем оккупанты продолжают давление. Именно вчера один из наемников оккупантов, которого они поставили руководить медициной, собрал людей и приказал подготовиться к наступлению, — заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Со вчера россияне перестали выпускать местное население из Мелитополя. Если раньше в Запорожье ежедневно выезжало 300-400 машин в сутки, то вчера из Мелитополя смогло выехать только 30 автомобилей.

Напомним, что 12 июля в воинской части в поселке Мирное, который находится в 5 км от Мелитополя, в течение четырех-пяти часов раздавались сильные взрывы на вражеских складах.

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Фото: Городской совет Мелитополя