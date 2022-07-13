Известно о 60 дезертирах: на Запорожье оккупанты убегают из подразделений

Июль, 13 в 11:52

На территории временно оккупированной Запорожской области подразделения ФСБ России ищут дезертиров из оккупационных войск.

Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на украинскую разведку.

Известно, что среди российских военных количество тех, кто покинул свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по объектам оккупационных войск, увеличивается в геометрической прогрессии и сейчас составляет около 60 человек.

Сейчас смотрят

Они прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях. Захватчики ищут любые способы покинуть территорию Украины.

В целом, по информации военной администрации, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась.

Российские оккупанты главные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг 51 раз обстрелял позиции украинских защитников, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Источник: Запорожская ОВА