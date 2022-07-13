Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Известно о 60 дезертирах: на Запорожье оккупанты убегают из подразделений

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Известно о 60 дезертирах: на Запорожье оккупанты убегают из подразделений
Фото: Depositphotos

На территории временно оккупированной Запорожской области подразделения ФСБ России ищут дезертиров из оккупационных войск.

Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на украинскую разведку.

Известно, что среди российских военных количество тех, кто покинул свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по объектам оккупационных войск, увеличивается в геометрической прогрессии и сейчас составляет около 60 человек.

Сейчас смотрят

Они прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях. Захватчики ищут любые способы покинуть территорию Украины.

В целом, по информации военной администрации, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась.

Российские оккупанты главные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг 51 раз обстрелял позиции украинских защитников, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Читайте
Выпрыгивают из машин и убегают: оккупанты не хотят дальше воевать в Украине

Источник: Запорожская ОВА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка