Июль, 13 в 17:19

Российские войска до сих пор не могут пройти нашу защиту в окрестностях Луганщины, буквально в двух населенных пунктах. Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона Единые новости.

— Пока наши защитники уничтожают военную технику российской армии и личный состав. Можно сказать, что Луганщина держит оборону, – подчеркнул он.

Он рассказал, что на оккупированных территориях, где не было больших боевых действий, оккупанты воруют зерно и вывозят его, а также уничтожают украинские книги.

Гайдай добавил, что оккупанты на этих территориях уже перекрыли связь украинских мобильных операторов и пытаются перекрывать доступ к новостным сайтам.

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По словам главы Луганской ОВА, в области остаются люди, помогающие украинской армии.

Гайдай ранее подчеркивал, что в Луганской области враг активизировал ДРГ, которые наши военные чуть ли не ежедневно обезвреживают. Причиной такой активности оккупантов является уничтожение их складов с боеприпасами.

По его словам, российская армия не прекращает ежедневные обстрелы, однако бережет имеющиеся запасы снарядов, потому что их поставки прерывает работа нашего нового дальнобойного оружия.

Источник: Сергей Гайдай