ВСУ диктуют характер ведения боевых действий, а РФ грозит боеприпасный голод – Жданов

Июль, 13 в 18:06

У ВСУ появилась возможность влиять на логистику и систему военного управления российской армии, поэтому инициатива сейчас на нашей стороне.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона на FREEДОМ.

– Сейчас инициатива в наших руках, и мы навязываем характер ведения боевых действий. То, что у нас появилась возможность уничтожать две основные опоры – логистику и систему военного управления, этим мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае, – объяснил он.

По его словам, в ближайшие дни ситуация на передовой начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на позиции ВСУ — в связи с тем, что у противника “будет постепенно наступать боеприпасный голод”.

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