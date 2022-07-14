Июль, 14 в 13:29

14 июля российские военные обстреливают украинские населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины из разных видов вооружения.

Карта боевых действий в Украине на 14.07.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях Генеральный штаб Украины изменений в составе, расположении подразделений и особенностях действий врага не зафиксировал.

На последнем направлении армия РФ обстреляла из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области.

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На Харьковском направлении россияне били из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

На Славянском направлении под вражеским обстрелом находились районы вблизи Барвенково, Дибровного, Курульки, Подоловки, Чепеля, Краснополья и Богородичного.

Пришлось отойти российским оккупантам после неудачной попытки штурма в сторону Курульки.

На Краматорском направлении российские войска открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки, Спорного и нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского и Маяков.

Продолжаются боевые действия в направлении Верхнекаменского, куда армия РФ идет наступлением.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и Углегорской ТЭС.

Авиаудары зафиксированы недалеко от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья.

Тем временем украинским военным удалось отразить штурм российских захватчиков в направлении Кодемы и Вершины.

Районы 16 населенных пунктов обстреляны на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки, Каменки. Наступая в направлении последнего населенного пункта, россияне имеют частичный успех.

Чтобы помешать наступлению подразделений Сил обороны Украины, враг открывает огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения на Южнобужском направлении.

Потери РФ на 14 июля 2022

личного состава – около 37 870 (+300),

танков ‒ 1 667 (+18),

боевых бронированных машин – 3 852 (+20),

артиллерийских систем – 840 (+1),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 219 (+2),

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16),

специальной техники – 67.

Полномасштабная война в Украине длится уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.