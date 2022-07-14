Июль, 14 в 8:25

Российские захватчики начали охранять Крымский мост “бешеным количеством” систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

– Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество систем ПВО, поставленных для охраны этого объекта, — безумное, — отметил он.

По словам Данилова, такие действия россиян указывают на то, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеет ВСУ.

Сейчас смотрят

– Они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войск, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля, – добавил секретарь СНБО.

Напомним, еще в апреле Данилов заявлял, что ВСУ готовы нанести удар по Крымскому мосту при первой же возможности. Но пока у Украины нет столь дальнобойного оружия.

Крымский (Керченский) мост — это незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный россиянами Крым и территорию РФ. Именно через него страна-агрессор перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем на юг Украины.