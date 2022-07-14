Июль, 14 в 14:52

И.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявил 14 июля, что, по его мнению, после деоккупации Херсонской области может стать известно о новых преступлениях российских военных, подобных тем, которые рашисты совершили в Киевской области.

– Когда мы зайдем на территорию Херсонщины, я думаю, мы увидим еще одну Бучу, – отметил Бутрий на онлайн-брифинге.

По его словам, “орки звереют”, усиливают контроль и проверки на оккупированной территории.

И.о. главы ОВА подчеркнул, что жителям области желательно эвакуироваться через Васильевку Запорожской области, хотя “официальных выездов” и не было с первых дней оккупации.

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– Мы подключаем волонтеров к эвакуации и призываем людей по возможности оставить территорию, – призвал Дмитрий Бутрий.

Он добавил, что большая часть Херсонщины на сегодня находится под временной оккупацией РФ, освобождено – 44 населенных пункта, которые постоянно подвергаются обстрелам россиян.

Фото: Людмила Денисова